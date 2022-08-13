Japonya'da Meari Tayfunu alarmı - Son Dakika
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Japonya'da Meari Tayfunu alarmı

13.08.2022 14:03
Japonya'da Meari Tayfunu alarmı

Japonya'da etkili olan Meari Tayfunu şiddetli fırtına ve yağışlara yol açtı.

Japonya'da etkili olan Meari Tayfunu şiddetli fırtına ve yağışlara yol açtı. Bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, hızlı tren seferleri askıya alındı. 191 uçuş iptal edildiği ülkede riski bölgelerde yaşayan sakinler, sel ve toprak kayması riskine karşı uyarıldı.

Yaklaşık 3 haftadır rekor sıcaklık değerleri ile mücadele eden Japonya'yı bu kez Meari Tayfunu vurdu. Akşam saatlerinde Shizuoka eyaletinde karaya çıkan tayfun, birçok bölgede şiddetli yağış ve rüzgara neden oldu. Hokuriku, Kanto ve Tohoku bölgelerindeki bazı kesimlerde su baskınları yaşanırken, nehirlerdeki su seviyeleri kritik düzeye ulaştı. Tayfunun yol açtığı sert rüzgarlar nedeniyle en az 191 uçuş iptal edilirken, Tokyo ile Atami arasındaki tren seferleri geçici olarak askıya alındı. Tokyo ve çevresindeki Chiba, Saitama, ve Kanagawa eyaletlerinden geçen tren hatlarındaki seferlerde de gecikmeler yaşandı.

JMA: "Sel ve heyelan riskine dikkat"

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tayfunun bu gece itibariyle etkisini artıracağı ve yarın sabaha kadar şiddetli rüzgarlar ve yağışlara neden olacağı uyarısında bulunurken, riskli bölgelerde yaşayan sakinlere yüksek dalgalar, su baskınları, toprak kaymaları ve fırtına riskine karşı tetikte olma çağrısı yapıldı. Yerel otoriteler, tahliye emirleri ve toplu taşıma hatlarında yaşanabilecek aksamalar için güncel bilgileri takip etme uyarısında bulundu. - TOKYO

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Kaynak: İHA

Japonya, Fırtına, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da Meari Tayfunu alarmı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da Meari Tayfunu alarmı - Son Dakika
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