Japonya'da ilk hasat Densuke karpuzu 4 bin 500 dolara satıldı - Son Dakika
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Japonya'da ilk hasat Densuke karpuzu 4 bin 500 dolara satıldı

15.06.2022 07:55
Japonya'da ilk hasat Densuke karpuzu 4 bin 500 dolara satıldı

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da yetişen Densuke karpuzu, sezonun ilk hasadında 600 bin yene (yaklaşık 4 bin 500 dolar) alıcı buldu.

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da yetişen Densuke karpuzu, sezonun ilk hasadında 600 bin yene (yaklaşık 4 bin 500 dolar) alıcı buldu.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Hokkaido'daki Toma bölgesine özgü Densuke karpuzları, bu yıl mevsimin ilk hasadında müşterilerin beğenisine sunuldu.

Toma'da sabahın ilk ışıklarıyla başlayan açılış mezadında bir Densuke karpuzu 600 bin yene satıldı.

Karpuz yetiştiricileri bu yıl 55 bin karpuzun ülke içi satışını planlıyor.

Siyaha yakın dış kabuk rengiyle tanınan Densuke karpuzunun, aynı bölgede geçen yıl sezon açılışında 750 bin yene alıcı bulduğu biliniyor.

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Kaynak: AA

Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da ilk hasat Densuke karpuzu 4 bin 500 dolara satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da ilk hasat Densuke karpuzu 4 bin 500 dolara satıldı - Son Dakika
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