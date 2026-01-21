Japonya'da Nükleer Reaktör Yeniden Faaliyette - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Japonya'da Nükleer Reaktör Yeniden Faaliyette

21.01.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nin 6 numaralı reaktörü yeniden faaliyete geçti.

Japonya'da Niigata eyaletinde dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nin 6 numaralı reaktörü yeniden faaliyete geçti.

Kyodo News'un haberine göre, Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), Niigata eyaletinde dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nin 6 numaralı reaktörünü, Fukuşima eyaletindeki reaktörlerin 2011'deki tsunamide hasar almasının ardından yeniden çalıştırdı.

Reaktörün yeniden faaliyete geçmesi, testlerde kontrol çubuğu alarmının devreye girmemesi nedeniyle bir gün ertelenmesinin ardından, TEPCO, kontrol çubuklarına ilişkin nihai denetimin tamamlandığını ve reaktörün yeniden çalıştırıldığını duyurdu.

TEPCO, Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nde 6 numaralı reaktörün yeniden devreye alınmasına öncelik verirken, 1 ve 2 numaralı ünitelerin hurdaya çıkarılmasını değerlendiriyor.

Reaktörün, şubat ayında ticari faaliyete geçmesi bekleniyor.

Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'ndeki 6 numaralı ünitenin yeniden faaliyete geçmesi, Fukuşima felaketinden bu yana ülkedeki 33 nükleer reaktörden 15'inin yeniden başlatılması anlamına geliyor.

Ne olmuştu?

Japonya'da Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, TEPCO'nun Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde hasara ve elektrik kesintisine neden olmuştu.

Bu olayın ardından TEPCO'nun dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip Kaşivazaki-Kariva santralindeki yedi reaktörünün tamamının faaliyetleri Mart 2012'de durdurulmuştu.

Niigata Valisi Hanazumi Hideyo, 21 Kasım 2025'te yaptığı açıklamada, nükleer santraldeki reaktörlerden birinin tekrar faaliyete geçmesine onay verdiğini belirtmişti.

Hanazumi, bu kararla siyasi kariyerini riske attığını söyleyerek kendisini görevden alabilecek yetkili kurumlara, valiliğe devam edip etmeyeceğine karar vermelerini isteyeceğini söylemişti.

Japonya'nın Niigata eyaleti meclisinin onayıyla, 22 Aralık 2025'te dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nde faaliyetin kısmen yeniden başlatılmasının önündeki engeller kalkmıştı.

Kaynak: AA

Japonya, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da Nükleer Reaktör Yeniden Faaliyette - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti Bakan Tunç’tan taziye mesajı Hakim Zafer Koç hayatını kaybetti! Bakan Tunç'tan taziye mesajı
’’Amerika defol git’’ şapkalarının satışı patladı ''Amerika defol git'' şapkalarının satışı patladı
ABD’li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu ABD'li ünlü yatırımcının evinde cinsel işkence düzenekleri bulundu
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti
Macron’dan Davos’ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz Macron'dan Davos'ta sert uyarı: Kuralsız bir dünyaya geçiş yapıyoruz

15:34
Mest eden hareket Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:28
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
14:23
Temu’nun Türkiye ofisine baskın Bilgisayarlara el konuldu
Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 15:54:11. #7.11#
SON DAKİKA: Japonya'da Nükleer Reaktör Yeniden Faaliyette - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.