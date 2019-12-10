Japonya'da 'uranyum' ticareti şüphesi

Japonya'da internet ortamında uranyum ticareti yaptıklarından şüphelenilen 3 kişi gözaltına alındı.



Japonya'da bir internet sitesi üzerinden uranyum satışı yaptıklarından şüphelenilen biri lise öğrencisi 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Nagano eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki bir erkek, Yahoo'nun online açık artırma sitesine cam tüplerde uranyum satmak üzere ilan verdi. Tokyo'da yaşayan 17 yaşındaki bir öğrenci ile İbaraki eyaletinde yaşayan 61 yaşındaki bir eczacının ise maddeyi sipariş ettiği belirlendi.



İnternetten almış



Öte yandan, uranyum satışını gerçekleştirdiğinden şüphelenilen kişinin, polise maddeyi yurt dışından bir web sitesinden satın aldığını söylediği iddia edildi. Şüphelilerin iddiaları kabul ettikleri, kimyaya ilgi duyduklarını ancak maddeyi yasa dışı bir amaç için kullanma niyetinde olmadıklarını söyledikleri belirtildi.



İlk değil iddiası



Uranyum siparişi verdiğinden şüphelenilen lise öğrencisinin ayrıca, mayıs ve haziran 2018 arasında zararlı madde ve zehirli gazların kontrolünü düzenleyen yasayı ihlal ederek üç kişiye zararlı rafine bir toz sattığı iddia edilirken Japon yasalarına aykırı uranyum ticareti yaptıklarından şüphelenilen 3 kişi savcılığa sevk edildi. - TOKYO