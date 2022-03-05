Japonya'dan Belarus'a seyahat uyarısı - Son Dakika
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Japonya'dan Belarus'a seyahat uyarısı

05.03.2022 07:22
Japonya'dan Belarus'a seyahat uyarısı

Japon hükümeti, vatandaşlarına, Belarus'a seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti.

Japon hükümeti, vatandaşlarına, Belarus'a seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın "faaliyetlerinde aldığı rol" gerekçesiyle Belarus'a seyahatten kaçınma" uyarısında bulundu.

Buna göre uyarı seviyesi, Japon vatandaşlarının bu ülkeye "seyahatten kaçınmalarını" kapsayan "Seviye 2'ye" yükseltildi.

Ukrayna'nın Rusya ve Belarus sınırındaki bölgelere seyahate yönelik ise uyarı seviyesi, "olası askeri çatışmalar" gerekçe gösterilerek "tahliye edilmesini" kapsayan "Seviye 4'e" yükseltildi.

Kyodo ajansı hükümetin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko dahil üst düzey Belarus yetkililerinin mal varlığını dondurma ve bu ülkeye daha sert ihracat kontrolleri düzenleme kararı aldığını bildirdi.

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Kaynak: AA

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