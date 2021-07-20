Japonya'dan Küba'ya "vatandaşların istediklerine kulak ver çağrısı" - Son Dakika

Japonya, Karayipler bölgesi ülkelerinden Küba'da bir süredir devam eden hükümet karşıtı gösterilerde "Küba vatandaşlarının taleplerine kulak verilmesi" çağrısında bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Orta Amerika turu kapsamında gittiği Panama'da telefon yoluyla görüştüğü Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez'e, muhalif gösterilere yönelik tavsiyede bulundu.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Küba geneli protestoları ülkesinin yakından izlediğini belirten Motegi, Küba'dan "vatandaşlarının çağrılarına kulak verilmesi ve ülkedeki durumun iyileştirilmesini" istedi.

Ada ülkesi Küba'nın büyüme potansiyeli olduğuna dikkati çeken Motegi, Japonya'nın sürdürülebilir ekonomik iş birliği için Küba'nın serbest, açık ve kurala dayalı iş ortamının oluşturması gerektiğini söyledi.

Motegi, bölge turu kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle Küba ziyaretini iptal etmişti.

Küba'da hükümet karşıtı gösteriler

Küba'da hafta sonu binlerce kişi, düzenledikleri gösterilerde ülkede kötüleşen ekonomik şartları protesto edip hükümetten özgürlük istemişti.

Göstericiler, "kahrolsun diktatörlük" ve "özgürlük istiyoruz" şeklinde sloganlar atmış, sosyal medyada ise bazı bölgelerde yağma olaylarının meydana geldiği görüntüler paylaşılmıştı.

Kötüye giden ekonomi, gıda ve ilaç kıtlığıyla yükselen fiyatlardan hükümeti sorumlu tutan göstericiler, yetkilileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizini yönetememekle suçlamıştı.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ise Küba televizyonu ve ulusal radyodan halka seslenerek, "Vatanımızın egemenliğini teslim etmeyeceğiz, tüm devrimcileri, devrimi her yerde savunması için sokaklara çıkmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Diaz-Canel, 12 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, Küba halkının mutsuzluğunun başlıca sebebinin ABD yaptırımları olduğunu belirterek, ülkede meydana gelen gösterileri "vandalizm" olarak nitelendirmişti.