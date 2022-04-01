Japonya, füze geliştiren ve deneyen Kuzey Kore'ye yaptırım listesini genişletti - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya, füze geliştiren ve deneyen Kuzey Kore'ye yaptırım listesini genişletti

01.04.2022 07:34
Japonya, füze geliştiren ve deneyen Kuzey Kore'ye yaptırım listesini genişletti

Japon hükümeti, nükleer ve füze deneme ile geliştirme programlarını sürdüren Kuzey Kore'ye yaptırımları genişletti.

Japon hükümeti, nükleer ve füze deneme ile geliştirme programlarını sürdüren Kuzey Kore'ye yaptırımları genişletti.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Kuzey Kore'ye karşı onayladığı yaptırım listesine değindi.

Yaptırımları "Kuzey Kore ile süren sorunların çözüme kavuşturulması için Japonya'nın adımları" olarak niteleyen Matsuno, Pyongyang'a da "somut adım atması" çağrısı yaptı.

Danışman Meclisi (Sangiin) oturumundaki konuşmasında yeni yaptırımlardan bahseden Başbakan Kişida Fumio, "Ülkemizin barış ve güvenliğini sağlarken, aynı zamanda gidişatın izlenmesi için tüm çabayı göstereceğiz." dedi.

Yeni yaptırımlar kapsamında, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirme programlarına dahiliyeti saptanan, bulunan 6 Kuzey Kore ve 3 Rus vatandaşı ile 4 Rus kuruluşunun mal varlığı donduruldu.

Kuzey Kore 24 Mart'ta "yeni tip" şeklinde nitelediği kıtalararası balistik füze denediğini duyurmuştu. Japonya, söz konusu füzenin ulusal münhasır ekonomik bölgesine düştüğünü teyit etmişti.

Öte yandan Tokyo-Pyongyang arasındaki, Kuzey Kore'ye ait unsurların 1970-80'lerde alıkoyduğu Japon vatandaşlarına yönelik sorun sürüyor. Japonya toplam 17 vatandaşının alıkonulduğunu, şimdiye dek bunların 5'inin geri dönebildiğini beyan ediyor.

YORUMLAR
500

Kuzey Kore, Japonya, Japon, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya, füze geliştiren ve deneyen Kuzey Kore'ye yaptırım listesini genişletti - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Rusya, Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 helikopterin ABD yapımı Stinger füzeleriyle düşürüldüğünü açıkladı
00:58 Rus zırhlı araçları sivil yerleşim alanında vuruldu! Görüntüleri Ukrayna paylaştı
00:53 Herkes Burak Yılmaz'ın Süper Lig'e döneceğini beklerken, o astronomik teklifle ABD yolcusu
00:50 Mehmet Ali Erbil yakın arkadaşı Seda Sayan ve müstakbel eşi Çağlar Ökten hakkında konuştu
00:25 Doğal gaza konutlarda yüzde 35, sanayide kullanılana ise yüzde 50 zam geldi
00:24 Yılmaz Vural'dan A Milli Takım Teknik direktörü Stefan Kuntz hakkında sert açıklama: Ayıptır ya!
23:37 Dünya Sağlık Örgütü'nden umutlandıran açıklama: 6 milyondan fazla can alan koronavirüs pandemisi bu yıl bitebilir
23:29 Sarı-kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'in yanında yer aldı! Paylaşımlarıyla büyük ses getirdiler
22:41 Türkiye'yi gururlandırdı! Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5. kez şampiyon oldu
22:15 Eşref Hamamcıoğlu başkanlığa yeniden aday oldu! Galatasaray taraftarı merakla sonucu bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 07:41:23. #1.13#
SON DAKİKA: Japonya, füze geliştiren ve deneyen Kuzey Kore'ye yaptırım listesini genişletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement