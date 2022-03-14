Son dakika haber: Japonya hükümetinden, Rusya ve Belarus için kripto borsalarında işlem durdurma çağrısı - Son Dakika
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Son dakika haber: Japonya hükümetinden, Rusya ve Belarus için kripto borsalarında işlem durdurma çağrısı

14.03.2022 16:23
Son dakika haber: Japonya hükümetinden, Rusya ve Belarus için kripto borsalarında işlem durdurma çağrısı

Son dakika haberi... Japonya hükümeti yerel kripto para borsalarından Rusya ve Belarus kuruluşları ile Moskova'nın Ukrayna saldırılarının ardından yaptırım uygulanan kişilerle olan işlemlerin durdurulması talebinde bulundu.

Japonya hükümeti yerel kripto para borsalarından Rusya ve Belarus kuruluşları ile Moskova'nın Ukrayna saldırılarının ardından yaptırım uygulanan kişilerle olan işlemlerin durdurulması talebinde bulundu.

Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle batının ekonomik yaptırımları ile karşı karşıya kalan Rusya ile ilgili Japonya'dan yeni bir adım geldi. Japonya hükümeti yerel kripto para borsalarından Rusya ve Belarus kuruluşları ile söz konusu ülkelerden yaptırım uygulanan kişilerle olan işlemlerin durdurulması talebinde bulundu. Çağrının 30 kripto para borsasına yapıldığı belirtilirken, yaptırımların Rusya Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere 44 Rusya vatandaşını ve 10 Rus kurumunu hedef aldığı öğrenildi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko da dahil olmak üzere Belaruslu 19 kişi ve 15 kuruluşu da kapsayan yaptırımların geçtiğimiz Cumartesi günü 7 Rus bankasının SWIFT olarak bilinen uluslararası ödeme ağından çıkarılmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Adımın, Moskova'nın dijital para birimleri konusundaki yasal boşluklardan yararlanmasını önlemek adına atıldığı belirtildi. Öte yandan Japonya hükümeti, kripto para borsalarından yaptırımları delmek üzere yapıldığı düşünülen şüpheli işlemleri mali makamlara bildirmelerini istedi.

G7 ÜLKELERİ ADIM ATMIŞTI

G7 ülkeleri geçtiğimiz Cuma günü yaptıkları açıklamada, Rusya'nın uygulanan ekonomik yaptırımları delmek için kripto para birimlerini kullanmasından endişe edildiğini duyurmuş, söz konusu ihtimalin önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilmişti.

(Burak Ersoy/ İHA)

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Japonya, Belarus, Kripto, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Japonya hükümetinden, Rusya ve Belarus için kripto borsalarında işlem durdurma çağrısı - Son Dakika


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