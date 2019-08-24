Son Dakika Haberleri: Japonya: kuzey kore, japon denizi'ne 2 balistik füze attı
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Japonya: kuzey kore, japon denizi'ne 2 balistik füze attı

49 dakika önce

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne 2 balistik füze atışı yaptığını söyledi.

Japonya: kuzey kore, japon denizi'ne 2 balistik füze attı, System.String[]
Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne 2 balistik füze atışı yaptığını söyledi.

Tokyo'daki Savunma Bakanlığı önünde gazetecilere konuşan Iwaya, füzelerin Kore Yarımadası'nın doğu tarafından saat 6.44 ve 7.07'de fırlatıldığını, her iki füzenin de Japon Denizi'ne düştüğünü belirtti. Iwaya, Kuzey Kore'nin son füze denemelerinin uluslararası toplum için tehdit oluşturduğunu ve Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını açık bir şekilde ihlal ettiğini söyledi. Iwaya ayrıca, Kuzey Kore'nin bölgesel durumunun yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.


Japon Denizi, Japonya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:56 Kaynak: DHA
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