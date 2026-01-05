Japonya'nın Deprem Teknolojisi Türkiye'de - Son Dakika
Japonya'nın Deprem Teknolojisi Türkiye'de

Japonya\'nın Deprem Teknolojisi Türkiye\'de
05.01.2026 16:08
Japon Konutları, sismik izolatörlü projeleriyle Türkiye'de depreme dayanıklılığı artırıyor.

Raylı sistem olarak bilinen sismik izolatörlü yapıları projelerinden kullandıklarını belirten Japon Konutları CEO'su Okan Hocaoğlu, "Biz, projelerimizde sismik izolatör kullanıyoruz. Teknik olarak bina ve zemin arasında yer alan izolatör zeminde yaşanan depremin ve etkilerinin yukarıda bulunan yaşam alanlarında çok az hissedilmesini sağlıyor. Böylece can ve mal güvenliği korunmuş oluyor ayrıca psikolojik olarak da bireylerin rahat yaşamasına katkı sağlıyor" dedi.

Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan 'Pasifik Ateş Çemberi' üzerinde yer alan Japonya'da meydana gelen depremler ve akabinde yetkililerce tsunami uyarıları verildiği bilgilerini sıklıkla alıyoruz. En son geçtiğimiz ay Japonya'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve bu depremin ardından can kaybının yaşanmadığı ve yaralı sayısının ise yalnızca 50 olduğu açıklandı. Japonya'da depreme dayanıklı binalar ve deprem izolasyon sistemi ise yeniden merak konusu oldu. Yüksek inşaat mühendisi ve makine mühendisi olan Japon Konutları CEO'su Okan Hocaoğlu, Japonya'da geliştirilen bu uygulamaları, yerinde incelemelerini ve bu teknolojileri Türkiye'de inşa etmekte oldukları Japon Konutları projesine nasıl uyguladıklarını anlattı.

Japonya'daki raylı sistem Türkiye'deki konut projesinde

Raylı sistem olarak bilinen sismik izolatörlü yapılar Türkiye'de 100 yatak ve üzeri kapasitesi bulunan kamu hastanelerinde kullanılmaya uzun yıllar önce başlandı. Türkiye'de bu teknolojinin kullanıldığı ilk konut projelerinden biri ise Japon Konutları. Hocaoğlu ve ekibinin Japonya'da yerinde yaptığı incelemeler doğrultusunda hem Japonların konuya yönelik bakış açıları hem de geliştirdikleri teknolojiler örnek alınarak Türkiye'de yapılan konut projesinin ikinci etabına başlandı. İstanbul Sancaktepe'de yapımı devam eden konutların sismik izolatörlü ikinci etabı yoğun ilgi gördü.

"Projelerimiz kontrollü hasar değil sıfır hasar prensibiyle geliştiriliyor"

Hocaoğlu, depremde hasarsızlık ilkesi ile hareket ettiklerini belirterek, "Sıfır hasar statik anlamda kolon, kiriş, duvar, döşeme dahil hiç bir aksamın hasar almayacak şekilde tasarlanması prensibidir. Japonların bir sözü var: "Binalar insanları korumak için var" bina depremden öncede sonrada vatandaşa güven vermeli" şeklinde konuştu.

Deprem izolasyonu

Hocaoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de raylı sistem olarak bilinen deprem izolasyonunun farklı yöntemleri var. Biz projelerimizde sismik izolatör kullanıyoruz. Teknik olarak bina ve zemin arasında yer alan izolatör zeminde yaşanan depremin ve etkilerinin yukarıda bulunan yaşam alanlarında çok az hissedilmesini sağlıyor. Deprem kuvvetinin altta sönümlenmesiyle insanların yaşadıkları alanda rahat bir şekilde depremi atlatmalarını sağlıyor. Böylece can ve mal güvenliği korunmuş oluyor ayrıca psikolojik olarak da bireylerin rahat yaşamasına katkı sağlıyor.

" Güvenlik, konfor, huzur hedefliyoruz"

Üretmekte olduğumuz Japon Konutları projelerini öncelikle sağlam zemin üzerine kurguluyoruz. Sismik izolatör kullanarak depremde sıfır hasar hedefliyoruz. Binalarımızda C40 ve üzeri beton kullanıyoruz. Tüm mühendislik ve mimari tasarımlarımızı hasarsızlık prensibi ile geliştiriyoruz. Japonya'da yaşanan bu depremde de önceki depremlerde de çok az hasarla süreç atlatıldı, bu da Japonların konuya bakış açısı ve geliştirdikleri izolatörlü, güvenli binalar sayesinde mümkün oldu." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, Türkiye, Japonya, Ekonomi, Deprem, Japon, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Japonya'nın Deprem Teknolojisi Türkiye'de - Son Dakika

SON DAKİKA: Japonya'nın Deprem Teknolojisi Türkiye'de - Son Dakika
