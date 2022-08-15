Japon bakanlar tartışmalı tapınağa ziyarette bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Japon bakanlar tartışmalı tapınağa ziyarette bulundu

15.08.2022 09:46
Japon bakanlar tartışmalı tapınağa ziyarette bulundu

Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olmasının yıl dönümünde iki kabine üyesi, tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etti.

Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olmasının yıl dönümünde iki kabine üyesi, tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etti.

Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olduğu 15 Ağustos'un 77. yıl dönümünde, hayatını kaybeden askeri personel ve sivillerini anıyor.

Eski Japon militarizminin simgesi olmakla eleştirilen ve tartışmalı statüsünü koruyan Şinto inancı tapınağı Yasukuni de bu kapsamda ziyaret ediliyor.

Japonya Ekonomi Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Takaiçi Sanae ile Yeniden İnşadan Sorumlu Devlet Bakanı Akiba Kenya, tapınakta saygı duruşunda bulundu.

Ziyaret sonrası Takaiçi, "daha fazla insan ölmesin diye dua ettiğini" belirtirken savaşta dedesini kaybeden Akiba ise "Yeniden savaşmama inancımı tazeliyorum." dedi.

Her iki bakan da geçen hafta kabine reformu sonrasında koltuklarına oturmuştu. Takaiçi, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) son başkanlık yarışına katılmıştı.

Başbakan adına bağış

Öte yandan, Başbakan Kişida Fumio'nun makamı adına, tapınağa törensel bağış sunuldu.

Başkent Tokyo'nun Kudankita bölgesindeki tapınak, savaş ölülerinin anılması amacıyla her yıl bahar ve güz festivalleri ile savaşın sona ermesi yıl dönümlerinde ziyaretçi akınına uğruyor.

İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

Devlet yetkililerin tapınağa resmi ziyaretlerinin, komşu ülkeler Çin ve Güney Kore'den tepki çekebileceği kaydedildi.

YORUMLAR
500
Japon İmparatoru, savaş tahribatlarının yeniden yaşanmamasını umuyor Açıklaması Japon İmparatoru, savaş tahribatlarının yeniden yaşanmamasını umuyor Açıklaması Çin'e ait gemiler, Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi Çin'e ait gemiler, Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi
Kaynak: AA

Ekonomi, Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japon bakanlar tartışmalı tapınağa ziyarette bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:03 Fenerbahçe Başantrenörü Itoudis'in teknik ekibi açıklandı
15:36 Hull City'den Dimitrios Pelkas için resmi açıklama geldi
15:39 Sayan'dan seçim varsayımı: Millet İttifakı kazanırsa 6-7 ayda yeni seçime gideriz ancak o süreçte Suriye'ye dönmeyeceğimizin garantisi yok
15:29 Beşiktaş'tan Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol için çok sert açıklama: Hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz!
15:25 Eski Denizlisporlu Estupinan, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'yi sırtlıyor
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üstün Dökmen'e sert sözler: Millete tepeden bakan CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor
15:31 Su basan Avcılar Kaymakamlığı'nda elektrikler gidince çalışanlara izin verildi
15:01 Balkondan düşerek can vermişti! Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu
15:30 İstanbul Havalimanı geçtiğimiz hafta Avrupa birincisi oldu
14:24 Sağanak yağış, İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 16:12:00. #1.13#
SON DAKİKA: Japon bakanlar tartışmalı tapınağa ziyarette bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement