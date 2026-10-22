Japonya’nın Ankara Büyükelçisi, İstiklal Marşı'nı ezberden okudu - Son Dakika
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Japonya’nın Ankara Büyükelçisi, İstiklal Marşı'nı ezberden okudu

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Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Masami Tamura, bir resepsiyonda İstiklal Marşı’nı okurken görüntülendi. O anlara ilişkin konuşan Tamura, "Bir yıl içerisinde öğrendim. İstiklal Marşı’nı okumak benim için onur" dedi.

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Masami Tamura, katıldığı bir resepsiyonda İstiklal Marşı’nı okuyarak dikkatleri üzerine çekti. Büyükelçinin milli marşı Türkçe ve eksiksiz şekilde seslendirdiği anlar, davetliler ve kamuoyu tarafından takdirle karşılandı.

"BENİM İÇİN ONUR"

Görüntülerin ardından açıklama yapan Tamura, marşı ezberlemek için özel bir çaba sarf ettiğini belirtti. İstiklal Marşı’nı bir yıl içerisinde öğrendiğini dile getiren Büyükelçi Tamura, "İstiklal Marşı’nı okumak benim için onur" dedi.

JaponyaAnkaraGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Iste bu...Japonlar Turk ve kardestir 1 0 Yanıtla
  • sw9ffps6d7 sw9ffps6d7:
    Japonya kardeştir 0 0 Yanıtla
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