Başkentte son bir haftadaki 7 hırsızlık olayı aydınlatıldı - Son Dakika

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Nisan-5 Mayıs arasında gerçekleştirilen 7 ayrı hırsızlık olayı aydınlatılarak 13 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timlerince, faili meçhul 7 ayrı hırsızlık olayını aydınlatabilmek için 27 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde inceleme ve araştırma yapıldı.
Yürütülen çalışmalar sonunda, 7 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen ve yakalanan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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