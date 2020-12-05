JASAT cinayeti sokağa çıkma yasağını fırsata çevirerek çözdü - Son Dakika

JASAT cinayeti sokağa çıkma yasağını fırsata çevirerek çözdü

05.12.2020 20:26

JASAT cinayeti sokağa çıkma yasağını fırsata çevirerek çözdü Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri, Susurluk'ta gerçekleşen cinayeti sokağa çıkma yasağını delenleri araştırarak buldu.

JASAT cinayeti sokağa çıkma yasağını fırsata çevirerek çözdü

BALIKESİR - Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri, Susurluk'ta gerçekleşen cinayeti sokağa çıkma yasağını delenleri araştırarak buldu.

Balıkesir'in Susurluk ilçesi, Danaveli Mahallesinde evinde yalnız yaşayan Baki D.'den bir süredir haber alamayan yakınları, eve camı kırarak girdi. Eve girince korkunç mazrayla karşılaşan kişiler, Baki D.'yi başından tüfekle vurulmuş halde buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) kayıplara karışan zanlıları araştırmaya başladı. Olay yerinde hiç bir delil bulmayan ekipler, sokağa çıkma yasağını ihlal edenleri mercek altına aldı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrasında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde Susurluk'tan çıkış yapan tüm araçların şoförleri sorgulandı. Bir kamyon şoförünün verdiği ifadede olayın yaşandığı gece yarısı otostop çeken iki kişiyi Balıkesir'e götürdüğünü söyledi. MOBESE kamera kayıtlarını inceleyen Jandarma ekipleri şüphelilerin Enver A. ve Aykut Y. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 adet tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi. Jandarma tarafından ifadeleri alınan zanlıların, öldürülen Baki D. ile husumetleri oldukları öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan iki şahısta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

JASAT cinayeti sokağa çıkma yasağını fırsata çevirerek çözdü
JASAT cinayeti sokağa çıkma yasağını fırsata çevirerek çözdü

Balıkesir, Susurluk, Jandarma, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa JASAT cinayeti sokağa çıkma yasağını fırsata çevirerek çözdü - Son Dakika


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