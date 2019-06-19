Son Dakika Haberleri: Jason Derulo, Antalya'da konser verecek
Son Dakika Magazin Haber

Jason Derulo, Antalya'da konser verecek

1 saat önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 'Regnum Live in Concert' etkinliğinde ABD'li şarkıcı Jason Derulo, 10 Temmuz'da konser verecek.

Jason Derulo, Antalya'da konser verecek, System.String[]
ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 'Regnum Live in Concert' etkinliğinde ABD'li şarkıcı Jason Derulo, 10 Temmuz'da konser verecek.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de, 'Regnum Live in Concert' etkinliği kapsamında, ABD'li şarkıcı Jason Derulo, 10 Temmuz akşamı sahneye çıkacak. Derulo, 2009 yazının hit şarkısı 'Whatcha Say', video paylaşım sitelerinde tıklanma rekorları kıran 'Swalla' ve Rap müziğin ünlü ismi Snoop Dogg'la seslendirdiği 'Wiggle' başta olmak üzere tüm hit parçalarını söyleyecek. Global müzik paylaşım sitelerinde şarkıları ve video klipleri en çok tıklanan isimler arasında yer alan Jason Derulo, tüm şarkılarını Türkiye'de sevenleriyle birlikte seslendirecek.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:13 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, serik, Antalya, Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cinayet romanından esinlenerek işlenen cinayet davasında sanıkların cezası onandı Erkek çocuğa cinsel istismar sanığına 12,5 yıl hapis cezası verildi Babasını, başını duvara vurarak öldüren katil konuştu: İçindeki şeytanı çıkarmak istedim Askere giden Manuş Baba tanınmaz hale geldi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 19:23:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jason Derulo, Antalya'da konser verecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]