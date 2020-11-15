Jeopark Kula Belediyespor, lider Milas'ın galibiyet serisini bozdu - Son Dakika

Jeopark Kula Belediyespor, lider Milas'ın galibiyet serisini bozdu

15.11.2020 15:33
Jeopark Kula Belediyespor, lider Milas'ın galibiyet serisini bozdu, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, lider Milas Belediyespor'u 3-0'la geçti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, lider Milas Belediyespor'u 3-0'la geçti. Jeopark Kula Belediyespor'un galibiyeti ile lider Milas Belediyespor'un 5 maçlık galibiyet serisi de son buldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 6. hafta maçları kapsamında ligin güçlü ekiplerinden lider Milas Belediyespor'u konuk etti. Ankara Beştepe Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada, Jeopark Kula Belediyespor, 28-26, 25-22 ve 26-24'lük setlerle müsabakadan 3-0 galip ayrıldı. Jeopark Kula Belediyespor'un galibiyeti ile lider Milas Belediyespor'un 5 maçlık galibiyet serisi de son buldu.

Jeopark Kula Belediyespor 6. hafta maçında aldığı galibiyetle puanını 11'e çıkararak 3.sıraya yükselirken, lider Milas Belediyespor ise 15 puanla liderlik koltuğunda kaldı. - MANİSA

Jeopark Kula Belediyespor, lider Milas'ın galibiyet serisini bozdu
Jeopark Kula Belediyespor, lider Milas'ın galibiyet serisini bozdu
Jeopark Kula Belediyespor, lider Milas'ın galibiyet serisini bozdu
Jeopark Kula Belediyespor, lider Milas'ın galibiyet serisini bozdu
Jeopark Kula Belediyespor, lider Milas'ın galibiyet serisini bozdu

Türkiye Voleybol Federasyonu, Milas, Kula, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Jeopark Kula Belediyespor, lider Milas'ın galibiyet serisini bozdu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul Grand Prix'sinde sezonun şampiyonu Hamilton oldu! Schumacher'in rekorunu egale etti Son Dakika! Azerbaycan, bugün boşaltılması gereken Kelbecer için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar Başkanlığı kaybeden Trump'ın başı borçlarıyla dertte! Alman Deustche Bank haciz işlemleri başlatacak Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti Mısırlı ünlü futbolcu Salah koronayı kardeşinin düğününde kaptı Karabağ'ı terk eden Ermeni askerlerden itiraf: Savaş devam etseydi hepimiz ölecektik Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür
Formula 1'de şampiyon olan Lewis Hamilton: İmkansızı hayal edin, başarabilirsiniz Formula 1'de şampiyon olan Lewis Hamilton: İmkansızı hayal edin, başarabilirsiniz         
15:28
G.Saray'la mahkemelik olan Adnan Polat'a başkan olması için adaylık baskısı yapılıyor G.Saray'la mahkemelik olan Adnan Polat'a başkan olması için adaylık baskısı yapılıyor         
14:12
Son Dakika! Osmanlı'dan beri ayakta duran İstanbul'daki Vaniköy Camisi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı Son Dakika! Osmanlı'dan beri ayakta duran İstanbul'daki Vaniköy Camisi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı         
13:31
PKK'nın bir numaralı ismi İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı PKK'nın bir numaralı ismi İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı         
12:56
Dağlık Karabağ'dan ayrılan Ermeniler ölülerini mezarlarından çıkarıp yanlarına alıyor Dağlık Karabağ'dan ayrılan Ermeniler ölülerini mezarlarından çıkarıp yanlarına alıyor         
12:41
Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada         
10:41
ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi ABD'li ortak devre dışı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Türkiye'nin koronavirüs aşısına ulaşabilmesi için devreye girdi         
09:29
Köylülerin çıra zannedip yaktığı Bayburt Kehribarı'na Çin'den talep geldi Köylülerin çıra zannedip yaktığı Bayburt Kehribarı'na Çin'den talep geldi         
07:57
Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı         
22:29
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü 9 yıl sonra başlayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses ekranlara efsane şarkısıyla döndü         
21:03
Arabanın çarptığı inek, Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı         
20:30
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 15:42:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Jeopark Kula Belediyespor, lider Milas'ın galibiyet serisini bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei