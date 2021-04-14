Jeopark Kula, Efeler Ligi'ne çok yakın

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, başarılı bir sezon geçirmesinin ardından katılmaya hak kazandığı Play-Off turlarının ilk maçında galip geldi. Rakibi Milas Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Manisa temsilcisi, Efeler Ligi'ne yükselmeye bir adım daha yaklaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Ligi A Grubunda mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, normal sezonu 39 puanla 4. sırada tamamlamasıyla, Efeler Ligi'ne yükselme müsabakaları kapsamında Play-Off oynamaya hak kazanmıştı. Başarılı bir sezonun ardından Efeler Ligi hedefiyle mücadele eden Manisa temsilcisi, Play-Off turlarının ilk müsabakasında Muğla temsilcisi Milas Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın üç setinde de üstünlük kuran Jeopark Kula, rakibi Milas Belediyesipor'u 25-23, 25-21 ve 28-26'lık set skorlarıyla 3-0 mağlup etti. Jeopark Kula, bu galibiyet ile Efeler Ligi hedefine yükselmeye bir adım daha yaklaştı.

Play-Off turlarının ikinci maçında 15 Nisan 2021 günü Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Jeopark Kula Belediyespor, salondan galibiyetle ayrılması halinde final oynamaya hak kazanacak.

Başarılı bir sezonun ardından Efeler Ligi'ne yükselme hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını dile getiren Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, Manisa'yı yeniden Efeler Ligi'nde temsil etmek için mücadele ettiklerini dile getirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun memleketi Kula'yı, sporun her alanında başarılarla anımsamak için var gücü ile çalıştıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, başarılarına bir yenisini daha ekleyen takım yönetimini ve sporcuları tebrik etti. - MANİSA