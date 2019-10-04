Jesse Marsch'ın geri dönüşü getiren konuşması olay oldu

Liverpool ilk yarıyı 3-0 önde kapatırken, Avusturya ekibi ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza attı ve 15 dakikada attığı 3 golle skoru 3-3'e getirdi.



Liverpool 69. dakikada Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın golüyle zorda olsa maçtan galip ayrılmayı başardı.



Salzburg, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'a 5 yıl sonra ilk kez evinde oynadığı bir Şampiyonlar Ligi maçında 3 gol başarısı atma başarısını gösteren takım oldu.



Salzburg'un 3-0 yenik bitirdiği ilk yarının ardından yaptığı geri dönüş ise çok konuşuldu.



Bu müthiş geri dönüşün mimarının ise Salzburg Teknik Direktörü Jesse Marsch olduğu ortaya çıktı.



Marsch'ın devre arasında soyunma odasında oyuncularına yaptığı sert ve motivasyon dolu konuşmanın bu geri dönüşü getiren en büyük faktör olduğu ifade ediliyor.



İşte Marsch'ın sözleri...



Marsch, soyunma odasında oyuncularına "Kaç tane faul yaptık? 2 mi? Lanet olasıca bir hazırlık maçı oynamıyoruz, burası Şampiyonlar Ligi! Daha fiziksel ve sert oynamalıyız. Van Dijk'a karşı daha acımasız olun. Çok güçlüler belki evet ama saygıyı biraz fazla abartıyorsunuz. Buraya öylesine gelmedik, bunu göstermek zorundayız! Hala söyleyecek birkaç sözümüz var. Hadi bunu gösterin..." sözleriyle seslendi.



Klopp: 'Kulüpten ayrılmak zorunda kalırdım'



Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp da meslektaşı Jesse Marsch'ın soyunma odasındaki konuşmasına göndermede bulunarak, "'Eğer Liverpool, soyunma odasına bir kamera yerleştirseydi kulüpten ayrılmak zorunda kalırdım" ifadelerini kullandı.