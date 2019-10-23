Son Dakika Haberleri: 'Jet Sosyete' ilk iki bölümüyle büyük ilgi gördü
Son Dakika Güncel 'Jet Sosyete' ilk iki bölümüyle büyük ilgi gördü

'Jet Sosyete' ilk iki bölümüyle büyük ilgi gördü

59 dakika önce

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı 'Jet Sosyete' cuma günü puhutv.com'da ekrana gelen ilk iki bölümü ile üçüncü sezonuna başladı.

'Jet Sosyete' ilk iki bölümüyle büyük ilgi gördü, System.String[]

İlk hafta sonunda yüzbinlerce kullanıcı tarafından izlenen ilk iki bölüm dijitalde tam not aldı.

Jet Sosyete en çok 25-34 yaş grubundaki izleyicilerin tercihi olurken, kadın izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Dizi, ilk bölümlerinde Özkan Uğur, Mahir İpek ve Gülay Afşar gibi isimleri konuk ederken, ileriki bölümlerde de yeni sürpriz isimlere yer vermeye devam edecek.

Dijitalin ruhuna uygun 50-60 dakikalık bölümleriyle Jet Sosyete; her Cuma yeni bir bölümüyle puhutv.com'da yer alacak ve yüklendikten sonra her an tüm puhutv mecralarından izlenebilecek.

Jet Sosyete Dizisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:12 Kaynak: Bültenler
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