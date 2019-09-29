Johan Elmander derbiyi izledi
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- Johan Elmander derbiyi tribünden izlediİSTANBUL - Galatasaray eski futbolcusu Johan Elmander, Fenerbahçe derbisini tribünden takip etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:01 Kaynak: İHA
- Johan Elmander derbiyi tribünden izledi
İSTANBUL - Galatasaray eski futbolcusu Johan Elmander, Fenerbahçe derbisini tribünden takip etti.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Johan Elmander destek için takımın yanındaydı. Derbiyi izlemek için gelen Elmandar, maçı ailesiyle birlikte Türk Telekom Stadyumu'nda tribünden takip etti.
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