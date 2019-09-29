Johan Elmander derbiyi izledi

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Johan Elmander destek için takımın yanındaydı. Derbiyi izlemek için gelen Elmandar, maçı ailesiyle birlikte Türk Telekom Stadyumu 'nda tribünden takip etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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