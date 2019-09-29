Son Dakika Haberleri: Johan Elmander derbiyi izledi
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Johan Elmander derbiyi izledi

1 saat önce

- Johan Elmander derbiyi tribünden izlediİSTANBUL - Galatasaray eski futbolcusu Johan Elmander, Fenerbahçe derbisini tribünden takip etti.

- Johan Elmander derbiyi tribünden izledi

İSTANBUL - Galatasaray eski futbolcusu Johan Elmander, Fenerbahçe derbisini tribünden takip etti.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Johan Elmander destek için takımın yanındaydı. Derbiyi izlemek için gelen Elmandar, maçı ailesiyle birlikte Türk Telekom Stadyumu'nda tribünden takip etti.

Johan Elmander derbiyi izledi

Johan Elmander, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:01 Kaynak: İHA
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