Johannesburg'da eğlence mekanına saldırı: 9 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Johannesburg'da eğlence mekanına saldırı: 9 ölü

Johannesburg\'da eğlence mekanına saldırı: 9 ölü
21.12.2025 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg Bekkersdal kasabasında 12 saldırgan eğlence mekanına ateş açtı; 9 kişi yaşamını yitirdi, 10 yaralandı.

Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'un güneyindeki Bekkersdal kasabasında 12 kimliği belirsiz saldırganın bir eğlence mekanına ateş açması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

SALDIRI GECE SAATLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'da gece saatlerinde silah sesleri yankılandı. Başkentin güneyindeki Bekkersdal kasabasında 12 kimliği belirsiz saldırgan, bir eğlence mekanına ateş açtı. Yerel saatle 01.00 sıralarında meydana gelen olayda 9 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Polis, olay yerine beyaz bir minibüs ve gümüş renkli bir sedan ile gelen saldırganların kaçarken de rastgele ateş etmeyi sürdürdüğünü bildirdi. Açıklamada, saldırının nedeninin soruşturulduğu aktarıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güney Afrika, Johannesburg, Güvenlik, 3-sayfa, Saldırı, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Johannesburg'da eğlence mekanına saldırı: 9 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet İfadeler kan dondurdu Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet! İfadeler kan dondurdu
Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli
Bakanlık Epstein arşivini açtı, Bill Clinton ve Michael Jackson da var İşte fotoğraflar Bakanlık Epstein arşivini açtı, Bill Clinton ve Michael Jackson da var! İşte fotoğraflar
Markette kanlı gece 2 kişiyi öldürdü, ilk sözleri kan dondurdu Markette kanlı gece! 2 kişiyi öldürdü, ilk sözleri kan dondurdu
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı Ödenecek rakam bile belli Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli
Kenan Tekdağ’dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt

14:56
TBMM’ye binlerce dilekçe sunuldu Haftada 4 gün mesai masada
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada
13:45
Meclis’teki bütçe maratonunun son gününe damga vuran an Tokalaşmadılar
Meclis'teki bütçe maratonunun son gününe damga vuran an! Tokalaşmadılar
13:05
Ali Koç’tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran’a destek
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek
12:41
Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
12:39
Ölü bulundukları otomobilde, isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi
Ölü bulundukları otomobilde, isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi
11:29
Türk kaptan Abu Dabi’de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor
Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2025 15:08:05. #7.13#
SON DAKİKA: Johannesburg'da eğlence mekanına saldırı: 9 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.