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John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu - Son Dakika

John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu

29.06.2021 12:10

İspanya'da vergi kaçırma suçundan tutuklu bulunan ve ABD'ye iadesi onaylanan Amerikalı antivirüs yazılımcısı John McAfee, cezaevi hücresinde ölü bulunmuştu. Yapılan ön otopsiye göre, ölüm nedeni intihar olarak belirlenen McAfee, ABD'li yetkililerden ölüm tehditleri aldığını belirterek: "Eğer kendimi öldürdüğümü söylerlerse bilin ki öldürüldüm" ifadesini kullanmış ve bunu sağ koluna dövme olarak da yazdırmıştı.

75 yaşındaki Britanyalı-Amerikalı bilgisayar programcısı John McAfee, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin ABD'ye iadesine izin vermesinin ardından Barcelona'daki hapishane hücresinde ölü bulunmuştu. Katalan Adalet Bakanlığı, McAfee'nin ölümünde her şeyin intihara işaret ettiğini belirtmişti. Yüksek mahkeme, McAfee'yi vergi kaçırma suçlamalarıyla karşı karşıya kalacağı ABD'ye iade etmeyi kabul etmişti.

ÖLÜM NEDENİ İNTİHAR OLARAK DOĞRULANDI

Ünlü yazılımcı John McAfee'nin ABD'ye iadesine izin verilmesinden sadece birkaç saat önce hayatını kaybetmesi akıllarda soru işareti bırakırken, İspanyol hapishanesinde yapılan ön otopsiye göre, ölüm nedeni intihar olarak doğrulandı.

CEBİNDE BİR İNTİHAR NOTU BIRAKTIĞI BİLDİRİLDİ

McAfee, İspanya'da sekiz ay hapis yattıktan sonra Çarşamba günü ABD'ye iade edilmek üzereydi. Ön otopsi raporuna göre, McAfee'nin hücresinde kendini astığı, iddiaya göre, cezaevi çalışanları tarafından duruşma öncesi bulunduğu öne sürüldü. Ayrıca pantolonunun cebinde bir intihar notu bıraktığı bildirildi.

Cezaevinde ölü bulunan teknoloji dünyası milyarderi John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı

EŞİ ÖLÜMÜNDEN ABD HÜKÜMETİNİ SORUMLU TUTTU

Eşi Janice, John McAfee'nin intihara meyilli biri olmadığını söylerken, kapsamlı bir soruşturma talep ederek ölümünden ABD hükümetini sorumlu tuttu.

30 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİRDİ

McAfee, geçen yıl Ekim ayında yanında iki kişiyle İstanbul'a gitmek üzere Barselona El Prat Havalimanı'na gelmiş ve yapılan kimlik tespitinin ardından gözaltına alınmış, sonrasında mahkemenin geçici tutuklama kararıyla Brians cezaevine gönderilmişti. ABD'de 2014-2018 yılları arasında vergi kaçırmakla suçlanan 75 yaşındaki McAfee'nin ayrıca, kripto para satışlarında yanıltıcı tavsiyelerde bulanarak 23 milyon dolardan fazla para kazandığı ileri sürülüyordu. McAfee, tüm iddialardan suçlu bulunması halinde 30 yıla kadar hapis cezası alabilirdi.

SAĞ KOLUNA YAPTIRDIĞI DÖVME HER ŞEYİ ANLATIYORDU

McAfee, 2019'un Kasım ayında yaptığı paylaşımda, ölüm tehditleri aldığını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı: "ABD yetkililerinden "Senin için geliyoruz McAfee! Senin, kendini öldürmen için geliyoruz" diyen ince mesajlar alıyorum. Her ihtimale karşı bugün bir dövme yaptırdım. Eğer kendimi öldürürsem bilin ki ben yapmadım, öldürüldüm. Sağ kolumu kontrol edin."

Cezaevinde ölü bulunan teknoloji dünyası milyarderi John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı
John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu

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Son Dakika Dünya John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu - Son Dakika Dünya


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