JOKERGLİNT’ten Glint markasının kullanımına ilişkin açıklama - Son Dakika
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JOKERGLİNT’ten Glint markasının kullanımına ilişkin açıklama

JOKERGLİNT’ten Glint markasının kullanımına ilişkin açıklama
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JOKERGLİNT Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Dalmış Sevgil, Glint markasının kullanımına ilişkin devam eden hukuki süreçte ihtiyati tedbir ve reklamların durdurulmasına yönelik kararlara rağmen faaliyetlerin sürdürüldüğünü öne sürdü. Sevgil, Ticaret Bakanlığı tarafından uygulandığı belirtilen 863 bin TL, 8 milyon TL ve 39 milyon TL'lik cezalar ile ticari uyuşmazlıkların şirket ve marka açısından itibar kaybına yol açtığını savundu.

JOKERGLİNT firması ile kurucusu olduğu Glint markası ve Glint Herbal A.Ş. Manisa arasında devam eden süreç, marka kullanımı ve reklam faaliyetlerine ilişkin tartışmalarla gündemdeki yerini koruyor.

MARKANIN KULLANIMI VE REKLAM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

JOKERGLİNT Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Dalmış Sevgil, devam eden süreç kapsamında Glint markasına ilişkin ihtiyati tedbir kararları ile reklamların durdurulmasına yönelik kararlar bulunduğunu belirtti. Sevgil, söz konusu kararlara rağmen markanın kullanımına ve reklam faaliyetlerine devam edildiğini öne sürdü.

Pınar Dalmış Sevgil, söz konusu uygulamaların yalnızca marka açısından değil, tedarikçiler, personel ve iş birliği yapılan taraflar açısından da çeşitli mağduriyetlere yol açtığını savundu.

Şirket tarafından yapılan değerlendirmede, Ticaret Bakanlığı tarafından 863 bin TL, 8 milyon TL ve 39 milyon TL tutarlarında çeşitli cezaların uygulandığı ifade edildi. Söz konusu yaptırımların ve bunlara ilişkin süreçlerin ilgili merciler tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca Manisa Basket ile bağlantılı olduğu belirtilen bazı satış işlemleri ve ticari uygulamalar nedeniyle de sürecin devam ettiği kaydedildi. Pınar Dalmış Sevgil, yaşanan gelişmelerin Glint markasının değerine ve şirketin ticari itibarına zarar verdiğini ifade etti.

MARKANIN İTİBARINA ZARAR VERİYOR

Farklı şehirlerde farklı şirket yapılanmaları üzerinden yürütüldüğü öne sürülen ticari faaliyetlere de değinen Sevgil, bu faaliyetlerin 14 yıllık şirket geçmişine sahip JOKERGLİNT ve Glint markası açısından ciddi itibar ve ticari kayıplara neden olduğunu belirtti.

İzmir Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nde devam eden marka davasının da sürecin önemli başlıklarından biri olduğunu aktaran Sevgil, dava kapsamında verilen ihtiyati tedbir kararlarına rağmen Glint markasının kullanımının sürdürülmesinin markanın itibarına zarar verdiğini savundu.

Pınar Dalmış Sevgil, devam eden süreç kapsamında ortaya çıkan iddiaların ve ticari uyuşmazlıkların yargı makamlarınca değerlendirileceğini belirtti. Sevgil, JOKERGLİNT’in 14 yıllık şirket geçmişi ve Glint markasının haklarının korunması amacıyla hukuki mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

Ticaret Bakanlığı, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ticaret JOKERGLİNT’ten Glint markasının kullanımına ilişkin açıklama - Son Dakika

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