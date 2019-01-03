Jonathan Legear Adana Demirspor'da
33 dakika önce
Spor Toto 1.Lig takımlarından Adana Demirspor, Belçikalı orta saha oyuncusu Jonathan Legear ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1.Lig takımlarından Adana Demirspor
, Belçikalı orta saha oyuncusu Jonathan Legear ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.
31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıllarda Belçika Ligi'nin önemli takımlarından Anderlecht
, Standart Liege
ve Saint Truiden formalarını da giydi. Jonathan Legear yapılan imza töreninin ardından Adana Demirspor'un kampına katılacak ve takımla birlikte çalışmalara başlayacak. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:35 Kaynak: İHA
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