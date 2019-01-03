Son Dakika Haberleri: Jonathan Legear Adana Demirspor'da

Jonathan Legear Adana Demirspor'da

33 dakika önce

Spor Toto 1.Lig takımlarından Adana Demirspor, Belçikalı orta saha oyuncusu Jonathan Legear ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

Jonathan Legear Adana Demirspor'da, System.String[]
Spor Toto 1.Lig takımlarından Adana Demirspor, Belçikalı orta saha oyuncusu Jonathan Legear ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıllarda Belçika Ligi'nin önemli takımlarından Anderlecht, Standart Liege ve Saint Truiden formalarını da giydi. Jonathan Legear yapılan imza töreninin ardından Adana Demirspor'un kampına katılacak ve takımla birlikte çalışmalara başlayacak. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:35 Kaynak: İHA

Anderlecht, Belçika, Adana Demirspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a Kiraladığı Orkan Çınar, Geri Dönüyor Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Taraftarlarımız Lütfen Pote'yi Peygamber İlan Etmesin

Hatayspor'un Yeni Forveti, Eski Fenerbahçeli Bienvenu Göztepe'de Gouffran Kalacak, Ghilas'a Talip Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 18:08:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jonathan Legear Adana Demirspor'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]