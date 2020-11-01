Judo Milli Takımı, Gençler Avrupa Şampiyonası'na hazır

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kamp yapan Türkiye Judo Milli Takımı, 4 Kasım'da Hırvatistan'da yapılacak olan Gençler Avrupa Şampiyonası'na hazır.

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nde bulunan bir otelde kampa giren Türkiye Judo Milli Takımı, 4 Kasım tarihinde Hırvatistan'da düzenlenecek olan Gençler Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını sürdürdü. Pandemi nedeniyle 4 ay kamp yapamayan Türk Judo Milli Takımı, geçen günlerde Macaristan 'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Grand Slam Turnuvası'nda iki altın madalyayla dünya sıralamasında 3'üncü sıraya çıkarken, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda da daha fazla madalya kazanarak bu başarısını devam ettirmek istiyor.

Türkiye Judo Erkekler Milli Takım Antrenörü Tufan Durmuş, "4 aydır pandemiden dolayı kamplarımıza ara vermiş durumundaydık. Sonunda Antalya'nın Kemer ilçesinde kamplarımıza başladık. İlk etabında 4 aylık kampın ardından Budapeşte Grand Slam'de yaptığımız maçlarda iki altın madalya alarak dünya sıralamasında 3'üncü sıraya yükseldik. Bu da bizim için çok güzel bir şey. Şimdi ise bu kampın sonunda Gençler Avrupa Şampiyonası ve 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası için Hırvatistan'a gideceğiz. Orada da inşallah daha fazla madalyalar almak istiyoruz. Gençlerimiz her bakımdan iyi ve hazırız. Artık maçları bekleyeceğiz. Maçlar ayın 4'ünde başlayacak. İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz. İzmir'de yaşanan deprem dolayısıyla, başta İzmir olmak üzere tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyoruz" dedi.

- Antalya