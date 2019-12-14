Judo: Qingdao Master - Son Dakika
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Judo: Qingdao Master

6 saat önce

Judoda Qingdao Masters'ın 3. ve son gününde milli sporcu Mikail Özerler, bronz madalya aldı.

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Judoda Qingdao Masters'ın 3. ve son gününde milli sporcu Mikail Özerler, bronz madalya aldı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Qingdao kentinde 67 ülkeden 218 kadın ve 228 erkek sporcunun mücadele ettiği organizasyon tamamlandı.

Qingdao Master'ın son günü erkekler 90 kiloda tatamiye çıkan milli judocu Mikail Özerler, Japon Kenta Nagasawa ile yaptığı bronz madalya maçını altın skorda kazanarak üçüncü oldu.

Organizasyonda dün milli sporcu Vedat Albayrak da bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Türkiye'yi turnuvada milli sporcular Gül Kader Şentürk (48 kilo), İrem Korkmaz (52 kilo), Kayra Sayit (+78 kilo) Bilal Çiloğlu (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo) ve Mikail Özerler (90 kilo) temsil etti.

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:52 Kaynak: AA
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