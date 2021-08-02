Judocularımız, Avrupa Şampiyonası Hazırlık Kampında - Son Dakika

Judoda uluslararası arenada başarı hedefleyen Ümit Milli Takımlarımız, 2021 faaliyet programı kapsamında hazırlıklarına başladı.

Samsun ve Burdur'da başlayan kamplarda, Manisa Büyükşehir Belediyespor kadrosundan 5 sporcu yer aldı. Samsun Olimpiyat Merkezinde gerçekleştirilen Ümit Erkekler Milli Takım kampına Mehmet Şahin Ertem ve İsmail Durbak; Burdur'da düzenlenen Ümit Bayanlar Milli Takım kampına da Zilan Ertem, Öznur Efe ve Sümeyra Gökçen; 15 Ağustos 2021 tarihine kadar Milli Takımlarımızın kamplarında çalışmalarını sürdürecekler.