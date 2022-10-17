Justin Bieber'in paylaştığı Şırnaklı 'Michael Jackson Nezir' yurt dışından düğünlere davet alıyor - Son Dakika
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Justin Bieber'in paylaştığı Şırnaklı 'Michael Jackson Nezir' yurt dışından düğünlere davet alıyor

17.10.2022 13:37

Şırnak'ın Silopi ilçesinde oturan ve 'Michael Jackson Nezir' lakabıyla tanınan 42 yaşındaki Nezir Ayas, Instagram hesabından kendisini paylaşan dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'a teşekkür etti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde oturan ve 'Michael Jackson Nezir' lakabıyla tanınan 42 yaşındaki Nezir Ayas, Instagram hesabından kendisini paylaşan dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'a teşekkür etti. Ayas, paylaşım sonrası yurt dışından da düğünlere davet aldığını söyledi.

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, Şemdinlili Sofi Ömer'in vidosundan sonra bu sefer de Şırnaklı 'Michael Jackson Nezir' lakabıyla tanınan 42 yaşındaki Nezir Ayas'ı Instagram hesabından paylaştı. Silopi'de ikamet eden Nezir Ayas, kendine özgün halayı ile düğünlerin gözdesi haline geldi. İlçede yapılan düğünlere davet üzerine katılan Ayas'ın halay videoları sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in kendisinin bir videosunu Instagram hikayesinde paylaşmasıyla ününe ün katan Ayas, İHA'ya konuştu. Nezir Ayas, Justin Bieber'in videosunu paylaşmasından mutlu olduğunu ifade ederek, ünlü şarkıcı Bieber'e teşekkür etti. Justin Bieber'in kendisini paylaşmasının ardından yurt dışından düğünlere davet aldığını ifade eden Ayas, "Yurt içi ve yurt dışından düğünlere halaybaşı olarak davetiye aldım. Halay benim hobimdir. Stresimi halay çekerek atıyorum" dedi.

Düğün sahiplerinden Abdulhakim Öter ise, "Düğün olduğunda Silopi'de akla Nezir Ayas gelir. Çok güzel halay çekiyor, onun olduğu düğünler kalabalıklaşır. Düğünlerimiz olduğunda Nezir ağabeyi çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Ünlü şarkıcı Justin Bieber'in paylaştığı Şırnaklı 'Michael Jackson Nezir' yurt dışından davet alıyor Ünlü şarkıcı Justin Bieber'in paylaştığı Şırnaklı 'Michael Jackson Nezir' yurt dışından davet alıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Justin Bieber'in paylaştığı Şırnaklı 'Michael Jackson Nezir' yurt dışından düğünlere davet alıyor - Son Dakika

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