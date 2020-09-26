Kaan Kançal: "Muhtemel ekonomik daralma için gerekli tedbirleri aldık" - Son Dakika

Kaan Kançal: "Muhtemel ekonomik daralma için gerekli tedbirleri aldık"

- Kaan Kançal: "Muhtemel ekonomik daralma için gerekli tedbirleri aldık" Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal: "Galatasaray camiası zor günlerde bütünlüğünü korumalı" Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, önümüzdeki sezon yaşanabilecek muhtemel ekonomik daralmalara karşı tüm...

- Kaan Kançal: "Muhtemel ekonomik daralma için gerekli tedbirleri aldık"

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal:

"Galatasaray camiası zor günlerde bütünlüğünü korumalı"

İSTANBUL - Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, önümüzdeki sezon yaşanabilecek muhtemel ekonomik daralmalara karşı tüm kulüp bütçesini yeniden düzenleyip, yönetim olarak gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Galatasaray Spor Kulübü eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı online olarak video konferans yöntemi ile yapıldı. Toplantıda Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, mali konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pandemide döneminde yaşadıkları olumsuzlukların etkilerini anlatan Kançal, "Geçen sezon pandemi sonrası oynadığımız maçlarda yaşadığımız yenilgi ve aldığımız talihsiz neticeler bizi şampiyonluktan uzaklaştırarak, ligi 6. sırada tamamlamamıza sebep oldu. kaçırdığımız şampiyonluk neticesinde UEFA ve yayın hakkı gelirlerinde ciddi gelir kayıplarına maruz kaldığımız ve kalacağımız maalesef bir gerçektir. Pandemi sebebiyle ciddi gelir kayıplarına maruz kalmaktayız. Kulübümüzün uğradığı gelir kabı, UEFA ve yayın hakları gelir kayıplarının haricinde yaklaşık 250-300 milyon TL civarındadır. Bu kayıplar önümüzdeki sezon da devam edecektir. Başta başkanımız ve yönetim kurulumuz olarak kulübümüzün maruz kaldığı zararları en hafif şekilde atlatabilmek için elimizden geldiğimizce çalışıyoruz. yükümüzü azaltabilmek için aldığımız tedbirlerden birisi de sporcularımızdan ve teknik kadrolarımızdan FIFA'nın yönergelerini de dikkate alarak maaşlarında indirim yaparak feragat etmelerini talep ettik. Florya'daki futbolcu görüşmelerimizin tamamına yakını olumlu bir şekilde sonuçlandı ve feragatlar imzalandı. Bunun tamamlanmasıyla beraber amatör şubelerde de benzer bir çalışmayı başlattık ve feragatları imzaladık. Pandemi sebebiyle bilançolarımıza yansıyacak zararın ötesinde, daha da önemlisi nakit akışımızda yaşadığımız ciddi sıkıntıdır. Bildiğimiz gibi nakit sıkıntımızı aralık 2019'da imzaladığımız yapılandırma sözleşmesiyle kısmen aşmıştık. Yapılandırmayı pandemiden önce yapmamızın bize büyük avantajları oldu. Döviz cinsinden kredilerimizi kapatarak kur artışından gelecek zararları savuşturduk. Ancak uğradığımız gelir kaybı sebebiyle nakit akış dengemiz yeniden bozuldu. Önümüzdeki sezon yaşayacağımız muhtemel ekonomik daralma sebebiyle gelirlerimizdeki düşüşü ön görüp, ona göre tüm kulüp bütçelerimizi yeniden gözden geçirip, yönetim olarak gerekli tedbirleri aldık ve almaya devam etmekteyiz. Pandemi sebebiyle çok zor geçirdiğimiz dönemi atlatabilmek için faaliyet giderlerimizde ciddi bir bütçe kısıtlamasına gitmemiz zorunluluğunu tüm camiamıza bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Ellerini taşın altına koyan, fedakarlık yapan tüm sporcularımız, teknik ve idari kadrolarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Galatasaray camiası zor günlerde bütünlüğünü korumalı"

Yaşanan gelir kaybında ciddi ve geleceğe yönelik belirsizlik olduğunu ifade eden Kaan Kançal, "İnanın ki bu, camiadaki birliğimizin bozulması kadar riski kadar endişelendirmiyor. Galatasaray camiası zor günlerde bütünlüğünü korumalı ve zorluklar karşısındaki dirayetini mutlaka muhafaza etmelidir. Bizler bencil olamayız, her birimiz kişisel egolarımızı törpülemek ve birer adım geride durmak zorundayız. Cazip ya ada popüler olduğu sanılan sığ ve suni gündemlerden uzak kalmak mecburiyetindeyiz. Çünkü şöhret ve itibarın aynı şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Sebebi ve kaynağı ne olursa olsun öfkemize de gem vurmalıyız. Şu anda denizde ciddi bir fırtına varken, kontrolü kaybedemeyiz. Kurucu değerlerimizin önemini bir kez daha hatırlamak durumundayız" diye konuştu.

Borç 1 milyar 808 milyon TL

Kaan Kançal, toplantıda ayrıca Galatasaray'ın mali tablolarla hakkında bilgi verdi. Kançal, sarı-kırmızılıların 30 Haziran 2020 itibariyle konsolide net borcunun 1 milyar 808,6 milyon TL olduğunu söyledi. Kaan Kançal, kulübün 6 aylık dönem zararının ise 278,8 milyon TL olduğunu açıkladı.

Kaan Kançal: Muhtemel ekonomik daralma için gerekli tedbirleri aldık
Kaan Kançal: Muhtemel ekonomik daralma için gerekli tedbirleri aldık
Kaan Kançal: Muhtemel ekonomik daralma için gerekli tedbirleri aldık
Kaan Kançal: Muhtemel ekonomik daralma için gerekli tedbirleri aldık

Türk Lirası, Galatasaray, Bora Füzesi, uzak filmi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 17:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kaan Kançal: 'Muhtemel ekonomik daralma için gerekli tedbirleri aldık' - Son Dakika Spor

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