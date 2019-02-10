Kabadüz Belediye Futbol Spor Kulübü Kuruldu.
1 saat önce
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, Kabadüz Belediye Futbol Spor Kulübü kuruldu.
Ordu
'nun Kabadüz
ilçesinde, Kabadüz Belediye Futbol
Spor Kulübü kuruldu.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya
, yaklaşık bir yılı aşkın süre öncesinde alt yapısını oluşturdukları Kabadüz Belediye Futbol Spor Kulübü'nün kurulduğunu söyledi.
İlçenin önemli bir eksikliğinin giderildiğini dile getiren Başkan Kaya, "İlçemizde futbol spor kulübü yoktu. Bu yönden gençlerimiz bizlerden futbol kulübü kurulmasını istiyorlardı. Yaklaşık bir yılı aşkın süre öncesinde alt yapısını oluşturarak kulübümüzü kurduk" dedi.
Kaya, Kabadüz Belediye Futbol Spor Kulübü'nün Mart ayında başlayacak olan amatör lige hazırlanmaya başladığının altını çizerek, "Gençlerimizin ne kadar istekli ve heyecanlı olduklarını gördükçe, bizler de üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. İlçemize futbol sahası ve kapalı spor salonları kazandıracağız. İlçemize kazandıracağımız futbol sahası ve kapalı spor salonları ile gelecek yıllarda da takımımız için daha iyi imkanlar sunacağız. ve daha üst liglerde olmasını sağlamak için hep birlikte el ele çalışacağız. Yine bu sezon U12 ve gelecek sezon U17 - U19 takımları kurularak ilçemizdeki öğrencilerimizden seçilecek. Böylelikle sadece futbol değil diğer spor dallarında da faaliyet göstereceğiz" diye konuştu.
Başkan Kaya, Kabadüz Belediyesi Futbol Spor Kulübü Teknik Direktörü Aydın
Özdemir ve sporcularına başarılar dilediğini sözlerine ekledi. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:29 Kaynak: İHA
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