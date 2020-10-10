Kabak çekirdeği, fiyatıyla Kayserili çiftçilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Kabak çekirdeği, fiyatıyla Kayserili çiftçilerin yüzünü güldürdü

10.10.2020 11:31
Kabak çekirdeği, fiyatıyla Kayserili çiftçilerin yüzünü güldürdü, System.String[]

Kayseri'de, bu yıl kabak çekirdeğinde rekoltenin düşük olmasına rağmen fiyatlar çiftçileri sevindirdi.

Kayseri'de, bu yıl kabak çekirdeğinde rekoltenin düşük olmasına rağmen fiyatlar çiftçileri sevindirdi.

Kent genelinde yaklaşık 350 bin dekar alana ekilen çerezlik kabak çekirdeğinden tüflü toprağın suyu tutma özelliği sayesinde önemli verim elde ediliyor. Çerezlik kabak, kentte en çok Tomarza ilçesinde ekiliyor.

Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen kabak çekirdeğinde, bu yıl istenen rekolte alınamasa da önceki yıllara göre fiyatlarda yaşanan artış çiftçiyi memnun etti.

Tomarza Kabak Çekirdeği Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Öztaş, AA muhabirine, bölgede yaklaşık 1500 çiftçinin kabak çekirdeği ürettiğini söyledi.

"Fiyat 30 liraya kadar da çıkabilir"

Kabak çekirdeğinin, Erciyes havzasının tüflü toprak yapısı sayesinde aromatik bir tadının olduğunu dile getiren Öztaş, şöyle konuştu:

"Bölgemizde iki türlü kabak çekirdeği üretilmektedir. Biri sivri, diğeri çerçeveli. Sivri olan sulak alanda yetişirken çerçeveli olan genellikle kıraç topraklarda yetişir. Lezzet olarak çekirdeğimiz çok kalitelidir. Bu sene birinci sınıf kalite yakalayamadık çünkü 5. aydaki don olayından dolayı yüzde 60 ürün kaybımız var. Geçtiğimiz sene bölge olarak 18-20 bin ton gibi bir beklentimiz vardı, 23 bin ton kadar hasat kaldırdık. Bu sene bölge olarak 12-13 bin tonu yakalayabilirsek büyük başarı ama kalite olarak sıkıntı oldu. Fiyatlar bu sene çiftçimizi tatmin edecek pozisyonda. Şu an açılış olarak kilogramı 24-25 liradan gidiyor. İlerleyen zamanlarda fiyat 30 liraya kadar da çıkabilir. Bu da çiftçinin ürün kaybından doğan zararını azaltabilir."

Kabak çekirdeğinin bölge halkı için önemli gelir kaynağı olduğunu vurgulayan Öztaş, "Geçen sene açılışta 12-12,5 lirayla başlamış aşağı yukarı 22 liraya kadar çıkmıştı. Bu sene 24 liradan başladı ama rekolte az olduğu için 30 lira bandını yakalayabiliriz. Bölge olarak 350 bin dekar alanda üretim yapılıyor. Pandemi nedeniyle yurt dışına gider mi, nasıl olur bilmiyoruz ama bu yıl iç piyasanın ihtiyacını karşılayabiliriz." dedi.

Tomarza, Kayseri, Avrupa, Kabak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kabak çekirdeği, fiyatıyla Kayserili çiftçilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

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