Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattındaki son rayların kaynatma işlemi yapıldı - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kabataş-Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattının Kabataş kesiminde rayların birbirine bağlanması törenine katıldı. Burada açıklama yapan İmamoğlu, "Fulya-Yıldız hattını biz bu yıl sonuna yetiştirip bu hatları bağlantı şekliyle Mecidiyeköy'e gidiş geliş yapacak biçimde, Mahmutbey'den gelecek vatandaşımızı hem Fulya'ya hem Yıldız'a 7-8 dakikada ulaştırmış olacağız."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBMM CHP Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun katılımlarıyla, Kabataş-Mecidiyeköy metro hattında incelemelerde bulundu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin'den çalışmalarla ilgili bilgi alan heyet, hattın Kabataş-Mecidiyeköy arasındaki son raylarının kaynatma işlemini, Fulya İstasyonu'nda gerçekleştirdi.

Kaynak töreninden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Beşiktaş-Kabataş metro hattındaki tarihi kazı çalışması nedeniyle sürecin uzadığına değindi. Burada ince bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden İmamoğlu, "Hem ülkemizin ekonomik zorlukları, hem de dünyanın şu an yaşadığı sürece rağmen bu işleri sürdürmek ve sonuca vardırmak bizim için çok önemli. Bu hususta ortaya çıkan manzarada kesintiye uğramaksızın en hızlı en acil, hangi hatlar varsa özellikle onlara yoğunlaşmaktayız. Bugün Mecidiyeköy-Fulya-Yıldız ve Beşiktaş-Kabataş üzerinden devam eden hattımızdayız. Bu hat üzerinde birkaç önemli unsur var. Beşiktaş'taki tarihi kazı. Ne yazık ki bunun zamanı belirlenemiyor. Yani çok ince bir iş gerçekten, çok önemli tarihi kalıntılara orada ulaşıldı. ve o ince çalışma yoğun bir biçimde devam ediyor. Kabataş'ta da kazı çalışması var. Oradaki daha hafif bir süreç yani kalıntıları Beşiktaş'taki gibi aynı tarihi geçmişe sahip değil. Buradaki kazıların 4-5 ay içerisinde biteceği değerlendiriliyor. Fulya-Yıldız hattını biz bu yıl sonuna yetiştirip bu hatları bağlantı şekliyle Mecidiyeköy'e gidiş geliş yapacak biçimde, Mahmutbey'den gelecek vatandaşımızı hem Fulya'ya hem Yıldız'a 7-8 dakikada ulaştırmış olacağız. Beşiktaş'taki kazının belirsiz olması oradaki istasyonumuzun ne zaman açılacağını şimdi belirleyemiyoruz. Ama Kabataş'la ilgili daha hızlı hareket edeceğiz. Fulya-Yıldız'ı bu yılın sonunda, Kabataş'ı da 2024'e hazırlamak istiyoruz" dedi.

Rayların birbirine bağlanması için ilk kaynağı yapan İmamoğlu daha sonra metro hattında görevli personelle hatıra fotoğrafı çektirdi. Çalışmaları yerinde inceleyen İmamoğlu daha sonra metro inşaatından ayrıldı.