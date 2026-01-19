Kabil'de Patlama: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı - Son Dakika
Kabil'de Patlama: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı

19.01.2026 15:31
Afganistan'ın Kabil şehrinde meydana gelen patlamada ölü ve yaralı sayısının yüksek olduğu belirtiliyor.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi.

Tolo News'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kabil'in Şahrı Nev bölgesinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığından endişe edildiği belirtildi.

Patlamanın nedeni henüz netleşmezken, yetkililer olayla ilgili resmi açıklama yapmadı.

Kaynak: AA

