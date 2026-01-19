Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi.
Tolo News'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kabil'in Şahrı Nev bölgesinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığından endişe edildiği belirtildi.
Patlamanın nedeni henüz netleşmezken, yetkililer olayla ilgili resmi açıklama yapmadı.
Son Dakika › Güncel › Kabil'de Patlama: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı - Son Dakika
