Kablo hırsızları yakalandı - Son Dakika

Niğde'de demiryollarına ait sinyalizasyon kablolarını çaldığı tespit edilen 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Ulukışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; Tekneçukur köyü sınırları içerisinden geçmekte olan TCDD'ye ait sinyalizasyon kablosunun çalındığının bildirilmesi üzerine harekete geçti. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın Pozantı ilçesi istikametine kaçtığını tespit etti. Çiftehan Jandarma ekipleri söz konusu şüpheli aracı yol arama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 adet demir kesme makası ve olay yerinden çalınan 30 metre kablo bulundu. Şüpheliler M.A.O. ve M.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE