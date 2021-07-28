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Kabukcuoğlu: köylüler dert küpü - Son Dakika

Kabukcuoğlu: köylüler dert küpü

28.07.2021 13:42
Kabukcuoğlu: köylüler dert küpü, System.String[]

İYİ Partili Kabukcuoğlu, İYİ Parti Eskişehir Kadın Politikaları Başkanı Münevver Sezer, Siyasi İşler Başkanı Mustafa Tanyeli, Teşkilat İşleri Başkanı Neşat İlhan ve Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş'ın oluşturduğu heyetle birlikte Sivrihisar'ın kırsal mahallelerinde bir dizi ziyarette bulundu.

Sivrihisar'ın, Yukarıkepen, Aşağıkepen, Çandır, Aktaş, Gerenli, Selimeye, Bahçecik ve Kaymaz mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelip, sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Kabukcuoğlu, " Tarımsal faaliyetle uğraşan köylümüzü geçen sene don bu sene ise kuraklık vurdu. Ürettikleri arpayı borçlarına mukabil Tarım Krediye satabildiklerini söylüyorlar. Tarımsal Girdilerdeki fiyat artışları, özellikle de DAP Gübresindeki artışlar köylümüzün belini büktü. Hangi köyü gezsek ilk sıradaki şikâyet bu. Vatandaşlarımız buğdayı ekene kadar gübrenin fiyatının 8000 TL ye çıkmasından endişeli. Bunun üstesinden gelebilmek için normalde kullandıkları gübrenin 4'te 1'ini kullanacaklarını söylüyorlar. Artan fiyatların hakkından gelemediklerini, böyle giderse ya gübreyi bırakacaklarını ya da hükümeti değiştireceklerini dile getiriyorlar." dedi

Pamuk, Buğday, Ayçiçek gibi ürünlerin ithalatına verilen paraların Türk Çiftçisine verilmiş olması durumunda, Avrupa Birliği Ülkeleri çiftçilerine 570 milyar € yardım verildi denilince Türk Çiftçisinin kendisini yalnız hissetmeyeceğin altını çizen Kabukcuoğlu, " Böyle bir yardım alan çiftçilerimiz, pahalı olduğu için elektrik ve gübre kullanımını düşürmez, tarlalarını sular ve besler, verimi arttırıp, ihtiyaç duyduğumuz ürünleri dışarı bağımlı kalmadan karşılardık ve köylümüze milletinin efendisi olduğunu hissettirirdik." dedi.

Kabukcuoğlu: köylüler dert küpü

Sivrihisar, Tarım, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kabukcuoğlu: köylüler dert küpü - Son Dakika


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