Son Dakika Haberleri: Kaçak çalışan Afgan çoban ve işverenine para cezası
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Kaçak çalışan Afgan çoban ve işverenine para cezası

36 dakika önce

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, çalışma izni bulunmayan Afganistan uyruklu kişi ile işverenine toplam 12 bin 348 TL para cezası uygulandı.

Kaçak çalışan Afgan çoban ve işverenine para cezası, System.String[]

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, çalışma izni bulunmayan Afganistan uyruklu kişi ile işverenine toplam 12 bin 348 TL para cezası uygulandı.

İlçeye bağlı Kureyşlisarıkaya köyünde çobanlık yapan Afganistan uyruklu 19 yaşındaki Muhammed Selim, hayvanları otlatırken ayağının kayması nedeniyle kayalıklardan düşerek yaralandı.

Köylüler tarafından olayın sağlık ve jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine mahsur kaldığı yerden kurtarılan çoban, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Tedavi altına alınan Muhammed Selim kimliğini inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, genç çobanın çalışma izninin olmadığını belirledi.

Taburcu olan Selim ile kendisini çalıştırdığı belirlenen Ali A. (51), jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yapılan işlemlerin ardından Afgan çobana 3 bin 527 TL ve işveren kişiye ise 8 bin 821 TL para cezası verildi.

Afganistan, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:08 Kaynak: AA
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