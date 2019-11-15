Kaçak sigara satışı yapan iş yerine operasyon

GAZİANTEP - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri kaçak sigara yapan iş yerlerine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda, Gaziantep Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesinde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada, 2 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.