Kaçak üretilen 41 bin litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kaçak üretilen 41 bin litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı alkol ve el yapımı içki imalatı ile satışına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Marmaracık Mahallesi'nde bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada kaçak üretilen 40 bin 990 litre etil alkol, hidrolik makine, 5 bin litrelik tank ve alkol ısıtmada kullanılan 3 makine ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.