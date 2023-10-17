Fenerbahçe'den gittiğine bin pişman! Valencia dibe vurdu

Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan ve kariyer sezonunu yaşayan Enner Valencia, sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı-lacivertlilerden ayrılma kararı aldı. Internacional'e imza atan Ekvadorlu futbolcu, yeni takımında beklediğini bulamadı.
Brezilya ekibi Internacional'de 17 maça çıkan Enner Valencia, sadece 5 kez gol atabildi. Valencia geçen sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 29 golle gol kralı olmuştu.
Valencia geçen sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 48 maça çıktı. Kariyer sezonunu yaşayan Ekvadorlu yıldız bu karşılaşmalarda 33 gol ve 7 asist yaptı.
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