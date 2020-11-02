KADEM'den kan ve plazma bağışı kampanyasına destek - Son Dakika

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ temsilciliği, Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılay'ın kan ve plazma bağışı kampanyasına destek veriyor.

KADEM gönüllüleri, Kızılay Haftası dolayısıyla 30-31 Ekim tarihlerinde 48 ildeki temsilcilikleri aracılığıyla Kızılay'ın kan bağışı ile pandemi döneminde Kovid-19 hastalarının tedavisinde büyük önem arz eden immün plazma tedavisi için gerekli plazma bağışı kampanyasını destekliyor.

Köprübaşı mevkisinde stant açan KADEM Tekirdağ temsilciliği, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm kurum ve kişileri Kızılay'a kan ve plazma bağışı kampanyasına destek vermeye davet etti.

Kızılay'ın çalışmalarına destek vermeyi bir sorumluluk olarak gören KADEM, kan ve plazma bağışı yaparak koronavirüsle mücadeleye katkı sağlamayı hedefliyor.