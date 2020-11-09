Üsküdar ve Kadıköy'de herkesi korkutan siren, yanlışlıkla çalınmış - Son Dakika

İstanbul'un Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinin çeşitli noktalarında saat 23.41 itibarıylayaklaşık 2 dakika süren bir siren sesi duyuldu. Söz konusu durumu sosyal medya üzerinden paylaşan onlarca kişi, yetkililere sirenin nedenini sordu.

KADIKÖY BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kadıköy Belediyesi sosyal medya hesabında bir vatandaşa cevap olarak yaptığı açıklamada "Eski Koşuyolu kalp hastanesine, Kaymakamlık bilgisinde kurulan alarm (siren) sistemi yanlışlıkla çalmıştır, bilginize" ifadeleri kullanıldı.