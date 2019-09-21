Kadıköy Blediyesi'nden Alzheimer için anlamlı

Beşiktaş ve Fenerbahçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüplerinin de sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyu paylaşanlardan isimlerden biri Alzheimer hastasının adını hatırlamakta zorlandığı Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex oldu.

'Bildiklerinizi unutabilirsiniz ama tutkularınızı asla" sloganıyla paylaşılan kısa filmde Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezinden yararlanan hastaların yanı sıra Fenerbahçe eski futbolcusu Ogün Altıparmak, Beşiktaş eski futbolcusu Sanlı Sarıalioğlu, Galatasaray eski futbolcusu Candemir Berkman rol aldı. Libero Dergisi'nin hazırladığı 'Futbol vs Alzheimer' videosundan esinlenilen kısa filmde, hastaların hafıza sorunları yaşamalarına rağmen futbola dair anıları ve isimleri unutmadıkları görüldü.

ALEX DE PAYLAŞTI

Sosyal medya platformlarında çok sayıda beğeni alan kısa film, Fenerbahçe ve Beşiktaş Spor Kulüplerinin resmi hesaplarından paylaşıldı. Videoyu paylaşan isimlerden biri de filmde bir Alzheimer hastasının adını hatırlamakta zorlandığı Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex oldu. Alex, Fenerbahçe Spor Kulübünün 'Onlar unutur, tutkular hatırlatır. Sporun gücüyle sen de harekete geç, unutma" diyerek paylaştığı videoyu, hem mutluluk hem de hüzün içeren emojiler kullanarak paylaştı.

"FUTBOL DUYGUSAL İZ BIRAKIR"

Çekimlerde Fenerbahçe Dumlupınar Spor Kulübü ve Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi'ne ait mekanlar kullanıldı. Filmde Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy Şubesi Başkanı Nörolog Prof. Dr. Türker Şahiner'in şu sözlerine de yer verildi: "Bir Alzheimer hastasını rehabilite ederken, seçtiğimiz etkinlikler içerisinde duygusal dünyası çok önem taşır. Bu nedenle duygusal dünyadaki etkinlikleri artırmak için geçmişte duygusal izleri çok fazla bırakan etkinlikleri seçeriz. Futbol bunlar için mükemmel bir örnektir."