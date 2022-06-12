Kadıköy'de izinsiz yürümek isteyen 70 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kadıköy'de izinsiz yürümek isteyen 70 kişi gözaltına alındı

12.06.2022 19:04
Kadıköy'de izinsiz yürümek isteyen 70 kişi gözaltına alındı

Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 70 kişiyi gözaltına aldı.

Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 70 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Serasker Caddesi'nde toplanan ve terör örgütü PKK lehine slogan atan gruptakiler izinsiz yürümek istedi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yürüyüşün izinsiz olduğunu belirterek, gruba dağılması yönünde uyarılarda bulundu.

Uyarılara rağmen yürümek isteyen ve çeşitli sloganlar atanlara müdahale eden polis, 70 kişiyi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Serasker Caddesi, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de izinsiz yürümek isteyen 70 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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