Uyarılara rağmen yürümek isteyen ve çeşitli sloganlar atanlara müdahale eden polis, 70 kişiyi gözaltına aldı.

Kadıköy 'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 70 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Serasker Caddesi, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kadıköy'de izinsiz yürümek isteyen 70 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.