Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Otel İnşaatında Tarihi Eserler Çıktı

Kadıköy'de Otel İnşaatında Tarihi Eserler Çıktı

1 saat önce

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - KADIKÖY'de 21 katlı bir otel inşaatının temel kazısı sırasında tarihi eserler çıktı.

Kadıköy'de Otel İnşaatında Tarihi Eserler Çıktı, System.String[]
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - KADIKÖY'de 21 katlı bir otel inşaatının temel kazısı sırasında tarihi eserler çıktı. Zeminin hemen birkaç metre altındaki kalıntıların 2 bin yıllık olduğu düşünülüyor.

İbrahimağa mahallesi Dinçler caddesinde 9 bin 43 metrekarelik arsaya otel inşaatı için yapılan çalışmalar sırasında korunması gereken kültür varlıkları çıktı. Eserler bulununca yaklaşık 70 metre yüksekliğinde 21 katlı olacak otelin kazılarına arkeologlar denetiminde devam edildi. Kazıldıkça yeni buluntularla karşılaşıldı. Erken bizans dönemine ait yaklaşık 5-6 metre genişliğinde bir cadde ortaya çıkarıldı. Etrafında dükkanların bulunduğu tahmin edilen caddenin iki kenarında mermer sütunlar bulundu.

Kalıntılar ile inşaatın geleceğine kültür varlıkları koruma bölge kurulu karar verecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:09 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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