Kadıköy'de otobüs Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin bahçesine girdi: 5 yaralı - Son Dakika

Kadıköy'de otobüs Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin bahçesine girdi: 5 yaralı

-Kadıköy'de feci otobüs kazası güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Kadıköy'de İstanbul A.Ş. ait otobüs kontrolden çıkarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin bahçesine daldı. Kaza 5 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 14.00 sıralarında Ziverbey, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul A.Ş. 19S Kadıköy- Sarıgazi hattındaki otobüs Orhan A.'nın kontrolünden çıkarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin bahçesine girdi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs içindeki 4 yolcu ile şoför yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana gelen otobüs kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüsün kontrolden çıkarak karşı şeride ardından kaldırıma çıkarak kaza yaptığı görülüyor. Bir kadının kaldırıma çıkarak kaza yapan otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor. Kazanın ardında ortalığın toz dumana karıştığı dikkat çekiyor.

Kazayı gören Canan Kara, "Kaldırma çıktı otobüsü şoför durduramadı, çarpa çarpa gitti. Yaralılar vardı, yaralılar hastaneye kaldırıldı" dedi.

Feci kazada 52 yaşındaki şoför Orhan A.'nın kalp krizi geçirdiği öğrenildi.