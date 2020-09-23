Kadıköy'de restoran ve kafeler denetlendi - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde yapılan denetimler kapsamında Kadıköy Kaymakamı ve Kadıköy Belediye Başkanının katılımıyla yoğunluğun en fazla yaşandığı noktalardaki kafe ve restoranlar denetlendi.

Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan ile Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı'nın katılımıyla İlçe Tarım Müdürlüğü, polis ve zabıta ekipleri, Kadıköy'ün en yoğun noktalarında bulunan restoran ve kafeleri denetledi. Denetimlerde işletmelerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Masalar arasında olması gereken mesafe ve hijyen kurallarıyla ilgili uyarılarda bulunuldu.

Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, "İçişleri Bakanımızın talimatıyla genel bir denetim yapıyoruz. Salgınla mücadelemiz her gün aynı motivasyonla devam etmeli. Bu bir savaş, seferberlik hali. Dolayısıyla yekvücut olmamız lazım. İlçe Kaymakamlığı olarak ve kaymakamlığa bağlı kurum ve çalışanlar olarak ve yerel yönetim belediyemiz olarak şu anda tüm arkadaşlarımız sahadalar. Denetimlerini devam ettiriyorlar. Hem rehberlik yapıyoruz hem de denetim sonucunda kurallara riayet etmeyen şahıslara ve işyerlerine cezalar veriyoruz. Bugün daha çok yemek hizmetleri yapan yayalar, kafeterya ve kafeleri denetliyoruz. İşyerinin müşteri alabileceği kapasitesinin ve mesafe planının olması lazım. Maske konusunda gelişme var ancak sosyal mesafe konusunda sorunlar var" dedi. Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı ise, "Kadıköy olarak tüm İstanbul'un sosyalleşme ve kültür merkeziyiz. Sadece Kadıköylülerin gelip eğlendiği, sosyalleştiği yerlerden ziyade İstanbul'un tümünün geldiği bir noktadayız. Doğal olarak Kadıköy'de yaşanan, yaşanması muhtemel herhangi bir sıkıntı İstanbul'un farklı yerlerinde de olabilir. Biz üzerimize düşen; hastalığı, pandemi sürecini en az zararla bitirme noktasında hem denetimlerimizi, hem yol göstericiliğimizi yapıyoruz. Sayın Kaymakamımız ile beraber defalarca bu tür denetlemeleri yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Bugünkü sadece rutin bir denetimdi ama her gün bu ve buna benzer farklı noktalarda denetlemeler yapılıyor. Esnafımız bu denetlemelerden çok memnun" diye konuştu.- İstanbul