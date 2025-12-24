Eline aldığı sopayla trafikte dehşet saçtı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde minibüs yolunda seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü ile minibüs şoförü arasında çıkan yol verme tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Elinde sopayla hafif ticari aracından inen sürücü, minibüs şoförüne saldırdı. Kavga çevredeki kişilerin araya girmesiyle son buldu.
Trafikte hafif ticari aracın sürücüsü ile minibüs şoförü arasında çıkan kavga çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerde, hafif ticari aracından inen sürücünün elinde sopayla minibüs şoförüne saldırdığı anlar yer aldı.
