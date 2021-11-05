"Kadim Anadolu Zanaatlarından Güncel Tasarımlara" projesi tanıtıldı - Son Dakika

Türkiye Tasarım Vakfının, Brumen Foundation (Slovenya) ve Geleneksel Sanatlar Derneği ile yürüttüğü "Kadim Anadolu Zanaatlarından Güncel Tasarımlara" başlıklı Avrupa Birliği (AB) projesinin tanıtımı Atlas 1948 Sineması'nda yapıldı.

Tanıtım ve galada, hazırlıkları 2020 yılında başlayan projedeki, çinicilik (İznik), sedef kakma, keçecilik, taş işlemeciliği ve yorgancılık zanaatlarında çekilen belgesellerin gösterimi yapıldı, zanaatkarlara plaket takdim edildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, yaptığı konuşmada, insanın teknolojik gelişmelerden sonra yapacağı en önemli şeyin tasarlamak olduğunu söyledi.

Patara Antik Kenti'nden bahseden Demircan, "Binlerce yıl evvel dahi düşünülmemiş hiçbir şey kalmamış. Yani insanoğlu binlerce yıl her şeyi düşünmüş ve cevabını vermiş. Kendi döneminde de mükemmelliklerle bakmış. Ama bir teknolojik gelişme hayatı bambaşka bir yere getirebiliyor." dedi.

Anadolu'da hala birçok hikayenin bulunduğunu dile getiren Demircan, söz konusu projenin başarılı bir iş olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eğer Türkiye markalaşacaksa her üreticinin bir tasarımcısı olması lazım. Tasarımda adımızdan söz etmeden üretimde ön plana çıkamayız. İnsanın teknolojik gelişmelerden sonra yapacağı en önemli şey tasarlamak. Kadim Anadolu zanaatlarını devam ettirmek çok önemli. Bunları yaşatmamız gerekiyor. Bunu tasarımla birleştirip tüm dünyaya tanıtmak çok değerli."

"Anadolu zanaatlarının değerini bilmek yetmiyor"

Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fehmi Bilge ise insanın yeryüzünde nerede doğarsa doğsun tek amacının bulunduğu ortamı güzelleştirmek, iyileştirmek ve daha iyi bir ortam sağlamaya çalışmak olduğunu belirtti.

Bilge, hayatta her zaman karşılaştıkları sorunlara bir çözüm bulabilme endişesi duyduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bunu da estetik olarak bulabilme içgüdüsünü duyanlar olarak, Türkiye'de tasarım katma değerini arttırabilmek, tasarım odaklı düşünceyi yayabilmek ve tasarım farkındalığının yayılmasıyla daha iyi bir dünyada yaşamanın mümkün olacağına inanıyoruz. Bu bağlamda da kurulduğumuz 2016'dan beri 3 ayrı başlıkta, bir tasarım eğitiminde, iki tasarım odaklı düşüncenin merkezi olan kamusal alanların tasarımında veya yeni projelerin üretilmesinde, üçüncüsü de üniversite, akademi ve sanayi beraberliğinde iyi projeler ortaya çıkararak beraber iyi ortamlarda yaşayacağımıza inanıyoruz."

Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Gülname Turan da proje hakkında bilgi vererek, "Anadolu zanaatlarının değerini bilmek yetmiyor. Bu zanaatları güncel yaşamla birleştirmemiz, tasarım bakış açısıyla yeniden ele almamız bu kadim bilginin yaşatılmasında önemli rol oynuyor." şeklinde konuştu.

Proje hakkında

"Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog -II (CCH-II)" programı kapsamında yürütülen projede, Anadolu zanaatlarının Avrupa'da tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacına paralel olarak zanaat dallarına ilişkin hazırlanan filmler, Avrupa'da tasarım alanında çalışan kişi ve kurumlarla paylaşılacak.

Bu hedef doğrultusunda Avrupa'dan birçok tasarım kuruluşu ile irtibata geçilerek destek alınan "Kadim Anadolu Zanaatlarından Güncel Tasarımlara" projesi için Brumen Foundation, Design and Crafts Council Ireland, Design Denmark, Designaustria, Dutch Design Foundation, Latvian Design Centre kurumlarının temsilcilerinin yer aldığı "Avrupa'dan Tasarım Kurumları ile İşbirliği ve İletişim Stratejisi Toplantısı" ile daha fazla Avrupalı tasarımcıya ulaşabilme stratejileri belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliğinin mali desteğiyle hayata geçirilen proje, Türk ve AB kuruluşları arasında ortaklaşa uygulanan ortak kültürel miras faaliyetlerinin teşvik edilmesini ve geliştirilmesini amaçlıyor.

Türkiye'den alanında uzman akademisyenler ve Avrupa'daki tasarım kurumları temsilcilerinin yer aldığı danışma kurulu ile belirlenen, tanıtımı yapılacak 5 farklı zanaat ve yıllardır bu zanaatları icra eden kadim ustalar ile 5 farklı film çekildi. Bu filmler aracılığı ile Avrupalı tasarımcılara ulaşılarak Anadolu zanaatlarını kendi tasarım yaklaşımlarıyla yeniden yorumladığı güncel tasarım fikirleri üretmeleri planlanıyor.

Çekilen filmler ise şöyle:

"Keçecilik", UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Yaşayan İnsan Hazinesi listesinde yer alan keçe ustası Mehmet Girgiç'in Konya'da bulunan atölyesinde

"Sedef Kakmacılık", Hüsamettin Yivlik'in İstanbul'da bulunan atölyesinde

"Çinicilik", Alper ve Erdem Ergüler kardeşlerin Kütahya'da bulunan atölyesinde

"Taş İşlemeciliği", Halil Evcan ile ders verdiği Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesindeki Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde

"Yorgancılık", Hikmet Çavuş ve Şadan Deniz'in İstanbul'da bulunan atölyesinde"