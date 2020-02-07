Kadim Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Kadın Birliği Platformu (KABİP), Yunus Emre Enstitüsü ve Mamak Belediyesi iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü yapılan "Kadim Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

KABİP Başkanı Nagihan Çıtak, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu yılki temasını "göç" olarak belirledikleri yarışmaya ilişkin bilgi verdi.

Konuyu göç olarak belirleme nedenlerini anlatan Çıtak, Türkiye'nin çok sayıda mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yaptığını belirterek, Türkiye'ye gelen göçmenler için göçün, yeni umutlar ve yeni kapılar açtığını ifade etti.

Çıtak, "Göç sayesinde insanlar beraber yaşamayı ve birbirlerine uyum sağlamayı öğreniyor. Platform olarak amacımız, giderek artan göçün kadim değer olduğunu hatırlatmak ve bu değerlerin bir zenginlik olduğu ve göç neticesinde oluşan sevinç, üzüntü, umut, acı, heyecan gibi duyguların paylaşılabilir olduğunu göstermek." diye konuştu.

Yarışmaya çok sayıda başvuru olduğunu, ön eleme sonunda 18 kısa film ve 20 fotoğrafın ön elemeyi geçtiğini, eserleri titizlikle seçtiklerini belirten Çıtak, jüri üyelerini de tanıttı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de göçün tarihinin insanlık kadar eski olduğuna işaret ederek, insanların özellikle daha iyi ve güvenli bir yaşam için yerlerini değiştirmek zorunda kaldığını vurguladı.

"Bizim için göç ensar olmak demektir. Göç, kadim bir değerdir." diyen Köse, Suriye'den gelen göçün en büyük yükünü Türkiye'nin çektiğini belirterek, mazluma el uzatmaya geçmişte olduğu gibi bundan sonra da devam edeceklerini anlattı.

Köse, yarışmaya katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün de göç konusunda mazluma kapı açtıkları için kendilerini eleştirenler olduğunu belirterek, böyle kişilerin empati yapmalarını ve olaya sadece ekonomik yük olarak bakılmamalarını istedi.

Yarışmada emeği geçenlere teşekkür eden Düzgün, dereceye giren fotoğrafların göçe karşı olan taşlaşmış kalplere etki etmesi temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Türkiye genelinden 287 kısa film, 121 fotoğraf başvurusu arasından ön elemeyi geçen eserler, hikayeleriyle birlikte sergilendi.

Jüri üyeliklerini Yunus Emre Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, TRT World Belgesel Yapımcısı Mevlüde Nesibe Erdoğan Eşit, Yazar Yıldız Ramazanoğlu, A Haber TV Yapımcısı Zeynep Bayramoğlu, Yönetmen Tülay Gökçimen, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Topçu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın yaptığı yarışmada dereceye giren ilk üç eserlere ödülleri verildi.