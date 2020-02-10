Kadın basketbolunda Tokyo 2020'ye katılacak ülkeler belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadın basketbolunda Tokyo 2020'ye katılacak ülkeler belli oldu - Son Dakika Spor

Kadın basketbolunda Tokyo 2020'ye katılacak ülkeler belli oldu

6 saat önce

Basketbol FIBA Kadınlar Olimpiyat Elemeleri tamamlanırken, Dünya Kupası şampiyonu ABD ile ev sahibi Japonya'nın ardından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele verecek diğer 10 ülke belirlendi.

Kadın basketbolunda Tokyo 2020'ye katılacak ülkeler belli oldu, System.String[]

Basketbol FIBA Kadınlar Olimpiyat Elemeleri tamamlanırken, Dünya Kupası şampiyonu ABD ile ev sahibi Japonya'nın ardından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele verecek diğer 10 ülke belirlendi.

Belçika'nın Oostende ve Fransa'nın Bourges şehirleri ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen eleme karşılaşmaları sona erdi.

Dörder takımlı dört grupta oynanan maçlar sonunda olimpiyat oyunlarına direkt katılma hakkına sahip ABD ve Japonya'nın bulunduğu iki grupta en yüksek puanlı ikişer takım, diğer iki grupta ise en iyi puana sahip üçer ekip, Tokyo 2020'ye katılım bileti aldı.

Karşılaşmaların ardından, Avustralya, Belçika, Sırbistan, İspanya, Kanada, Porto Riko, Fransa, Nijerya, Çin ve Güney Kore, 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan ülkeler oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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